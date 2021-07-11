Повторные выборы. В Ошскую ТИК поступило восемь жалоб о нарушениях

В Ошскую ТИК поступило восемь жалоб о нарушениях. Об этом на брифинге сообщил ее глава Урмат Аттокуров.

По его словам, о подкупе голосов избирателей поступило два заявления — о том, что от имени кандидата одной из партий раздают деньги, и о нарушениях на УИК № 5296.

Урмат Аттокуров также отметил, что поступает информация из социальных сетей и правоохранительных органов. Сейчас по всем фактам идет проверка.

Напомним, что в повторных выборах депутатов трех городских кенешей участвуют 26 политических партий, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат.