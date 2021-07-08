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Власть

Обвиняемые в незаконном обогащении перевели в бюджет более 6 миллиардов сомов

Все деньги, которые переводятся в результате расследования уголовных дел о незаконном обогащении или коррупции, поступают в бюджет страны. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, ГКНБ не оставляет себе ни копейки.

«Все средства до последней копейки поступают в бюджет страны. ГКНБ ни одного тыйына не использует. Всего за это время в бюджет перечислено 6 миллиардов сомов, в том числе в виде имущества. Есть несколько торговых центров, зданий и квартир», — сказал Камчыбек Ташиев.

Напомним, под арестом по обвинению в незаконном обогащении или коррупции находится целый ряд бывших высокопоставленных чиновников. Часть из них пошли на сделку со следствием и после возмещения многомиллионного ущерба отпущены под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200334/
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