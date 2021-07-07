МИД должен принять меры по экстрадиции Орхана Инанды, постановили депутаты

Парламент предлагает президенту Садыру Жапарову рассмотреть личную ответственность главы Пограничной службы ГКНБ Уларбека Шаршеева. Об этом говорится в постановлении комитета по международным делам, безопасности и обороне.

Кроме этого, МИДу поручено принять все необходимые меры по обеспечению прав Орхана Инанды и организации его экстрадиции в Кыргызстан.

«Генеральная прокуратура должна дать оценку всем ответственным лицам по обеспечению безопасности и защите прав граждан», — говорится в постановлении.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.