Похищение Орхана Инанды. Глава МВД был в посольстве Турции, но обыск не проводил

Министр внутренних дел КР Улан Ниязбеков лично осмотрел здание посольства Турции в Бишкеке. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По словам главы МВД, он провел встречу с послом Турции в КР.

«Я встретился с ним в его кабинете. Визуально осмотрел. Если бы провел обыск, то это было бы незаконно», — сказал он.

Отметим, после исчезновения Орхана Инанды его супруга заявила, что есть информация о том, что его удерживают в здании посольства Турции.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.