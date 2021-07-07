ГПС не знает, как турецкие спецслужбы вывезли из страны Орхана Инанды

У Пограничной службы нет информации, как Орхана Инанды вывезли из Кыргызстана. Об этом на внеочередном заседании парламента сказал глава ПС ГКНБ Уларбек Шаршеев.

По его словам, с момента исчезновения Орхана Инанды пограничным постам были даны ориентиры, тщательно проверяли самолеты.

Отвечая на вопрос депутата Дастана Бекешева о борте министра обороны Турции Хулуси Акара, Уларбек Шаршеев сказал, что самолет из Анкары, прилетевший 30 июня, полностью проверили.

«Я готов нести ответственность. Если прикажут, уйду с работы», — заявил Уларбек Шаршеев на требование об отставке.



5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.