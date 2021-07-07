Похищение Орхана Инанды. Экстрадиция возможна только по решению турецкого суда

Экстрадиция президента МОУ «Сапат» Орхана Инанды в Кыргызстан возможна только по решению турецкого суда. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша заявил первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев.

По его словам, Турция заверяет, что Орхан Инанды не отказывался от гражданства РТ.

«Они говорят, что Орхан Инанды является гражданином Турции. Вопрос экстрадиции был поднят. Нам ответили, что это возможно только по решению суда. Да, он имеет кыргызский паспорт. Поэтому мы заявили, что готовы оказать нашему гражданину консульскую помощь и получить информацию о его местонахождении, здоровье и безопасности», — заявил Нуран Ниязалиев.

Депутат Жанар Акаев спросил, будет ли отозван посол Кыргызстана в Турции для консультации.

«Мы вручили ноту. Все зависит от их ответа», — сказал первый замглавы МИД КР.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.