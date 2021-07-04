Еще один памятник Нурсултану Назарбаеву установили в Казахстане

Президент Казахстана открыл памятник Нурсултану Назарбаеву в столице республики. Он расположен на территории недавно открывшегося в Нур-Султане парка.

Как сообщает пресс-служба главы РК, Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в столице республики.

Он отметил исключительный вклад Нурсултана Назарбаева в формирование основ государственности, делимитацию и демаркацию государственной границы, преодоление глобальных кризисов, укрепление международного авторитета страны.

«Елбасы (лидер нации) выдвинул множество международных инициатив и вывел нашу страну на передовую глобальной политики. Весь мир знает его как великого политика, историческую личность. Нынешнее и будущее поколения Казахстана должны равняться на великого сына своего народа», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Это не первый памятник в честь елбасы, установленный в Казахстане и за рубежом. В июле 2020 года установили монумент Назарбаева в Национальном университете обороны в Нур-Султане. Его именем названы столичный аэропорт, несколько учебных заведений, улицы в некоторых городах республики и за ее пределами, а также парки и площади.

В 2019 году столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан.