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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Видео с пьяным судьей. Дамирбека Онолбекова уволили

Дамирбек Онолбеков освобожден от должности судьи. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, указ подписал президент Садыр Жапаров. Полномочия Дамирбека Онолбекова прекращены «в связи с нарушением требований безупречности поведения судьи».

В начале июня глава государства Садыр Жапаров провел первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности. Он попросил включить видео, где было видно, как пьяный мужчина пытается открыть кабинет. На кадрах запечатлен Дамирбек Онолбеков. Судья позднее сказал, что видео снято 4 июля 2020 года, в субботу (нерабочий день), но написал заявление об уходе с должности.

Ссылка: https://24.kg/vlast/199794/
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