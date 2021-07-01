Кандидаты от партии «Ишеним» обратились к горожанам и представили программу

Кандидаты в депутаты Бишкекского городского кенеша от политической партии «Ишеним» Рысбай Аматов и Таалайбек Дайырбеков в прямом эфире на Первом общественном канале обратились к избирателям и ознакомили с программой партии.

Кандидат Рысбай Аматов рассказал о следующем: «В составе партии «Ишеним» имеются молодые, решительные, опытные специалисты, профессионалы своего дела. Эти члены партии способны не только голословно критиковать, они знают о многих недостатках и готовы найти пути их решения.

Главная проблема Бишкека — это внеплановое строительство и экология.

Каждая личность в составе партии «Ишеним» далека от пустых обещаний и обмана народа.

Наша обязанность — доводить каждое дело до конца с ответственностью.

Среди нас много тех, кто вышел из простого народа. Мы уважаем каждого нашего избирателя.

Призываю голосовать за нашу партию ради светлого будущего города и достойной жизни».

Таалайбек Дайырбеков детально рассказал о своей программе и направлениях, которые он планирует развивать вместе с партией: «Меня зовут Таалайбек Дайырбеков, я родился и вырос в городе Бишкеке. Все мое детство прошло в Свердловском районе. Я знаю не понаслышке проблемы нашего города, поэтому я работал и буду продолжать работать в следующих направлениях:

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;

улучшение общественного транспорта;

модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства;

повышение уровня образования.

Это важнейшие задачи, которые не терпят отлагательств. Поэтому я иду в Бишкекский городской кенеш, чтобы решать проблемы, накопившиеся за многие годы!

Эти направления не просто выбраны мною. Я верю, что, реализовав эти основные пункты, мы постепенно станем городом, в котором комфортно и приятно жить.

Городом, из которого не хочется уезжать...»

Партия «Ишеним» № 8. Уверенные шаги! Развитый город!