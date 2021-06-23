Программа партии «Ишеним» по развитию Бишкека

Наши приоритеты:

• развитие городской коммунальной инфраструктуры;

• ухоженность общественных городских пространств;

• городской общественный транспорт;

• городская дорожная инфраструктура;

• городские парковки;

• повышение культуры горожан;

• доступ к объектам здравоохранения;

• поддержка школьных и дошкольных учреждений;

• забота о маленьких горожанах;

• городу — здоровый образ жизни;

• мониторинг ТЭЦ;

• контроль за объектами, использующими горючее топливо;

• перевод городского транспорта на экологически чистое топливо;

• система дифференцированных тарифов на электроэнергию;

• газификация жилых районов и новостроек;

• восстановление зеленого покрова города;

• строительство мусоросортировочного завода;

• экологический кодекс столицы;

• сокращение административных барьеров;

• формирование городской бизнес-инфраструктуры;

• поддержка и защита малого и среднего бизнеса;

• государственно-частное партнерство;

• стабильный рост городской экономики;

• развитие городского туризма.

Дорогие горожане!

Мы видим Бишкек красивым городом с чистым воздухом! Современным городом без транспортных заторов! Уютным городом, в котором хочется растить детей! Успешным городом, в котором престижно работать и учиться! Гостеприимным городом, в котором всегда рады туристам и гостям! Справедливым городом, в котором главенствует закон и порядок! Родным городом, в котором хочется жить!

Мы верим в свои силы, мы знаем проблемы города и понимаем, как их решить! Мы обладаем достаточными знаниями и опытом, чтобы сделать наш город процветающим. В этом — наша миссия!

Партия «ИШЕНИМ». Уверенные шаги! Развитый город!

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Заказчик: Политическая партия «Ишеним». Оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Ишеним» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Арзымбаевой Чынар Кыясовной (Свидетельство № 36 от 10.06.2021).