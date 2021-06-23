Программа партии «Ишеним» по развитию Бишкека

Наши приоритеты:
• развитие городской коммунальной инфраструктуры;
• ухоженность общественных городских пространств;
• городской общественный транспорт;
• городская дорожная инфраструктура;
• городские парковки;
• повышение культуры горожан;
• доступ к объектам здравоохранения;
• поддержка школьных и дошкольных учреждений;
• забота о маленьких горожанах;
• городу — здоровый образ жизни;
• мониторинг ТЭЦ;
• контроль за объектами, использующими горючее топливо;
• перевод городского транспорта на экологически чистое топливо;
• система дифференцированных тарифов на электроэнергию;
• газификация жилых районов и новостроек;
• восстановление зеленого покрова города;
• строительство мусоросортировочного завода;
• экологический кодекс столицы;
• сокращение административных барьеров;
• формирование городской бизнес-инфраструктуры;
• поддержка и защита малого и среднего бизнеса;
• государственно-частное партнерство;
• стабильный рост городской экономики;
• развитие городского туризма.
Дорогие горожане!
Мы видим Бишкек красивым городом с чистым воздухом! Современным городом без транспортных заторов! Уютным городом, в котором хочется растить детей! Успешным городом, в котором престижно работать и учиться! Гостеприимным городом, в котором всегда рады туристам и гостям! Справедливым городом, в котором главенствует закон и порядок! Родным городом, в котором хочется жить!
Мы верим в свои силы, мы знаем проблемы города и понимаем, как их решить! Мы обладаем достаточными знаниями и опытом, чтобы сделать наш город процветающим. В этом — наша миссия!
Партия «ИШЕНИМ». Уверенные шаги! Развитый город!
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Заказчик: Политическая партия «Ишеним». Оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Ишеним» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Арзымбаевой Чынар Кыясовной (Свидетельство № 36 от 10.06.2021).