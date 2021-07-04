Кандидаты от партии «Ишеним» поздравили медиков с их профессиональным праздником

Дорогие ангелы в белых халатах!

Ваши благородные и ответственные поступки и то, как вы благородно боретесь за жизнь граждан, не сравнимо ни с чем. Ваш труд по-настоящему гуманный и героический — возвращать людям здоровье, радость жизни.

Во время COVID-19 мы поняли, что вы наши спасители в самые тяжелые минуты нашей жизни. Рискуя своей жизнью, проходя через адски тяжелый труд, вы спасли тысячи жизней и подарили вторую жизнь тысячам кыргызстанцев.

Если главная ценность Кыргызстана — это граждане, то здоровье нации в ваших руках. Особую признательность и уважение хочется выразить всем ветеранам, медицинским работникам и всем тем, кто принес большой вклад в развитие медицины, обучил несколько поколений врачей.

Ваша профессия важна для каждого из нас как воздух — без медиков нет будущего. Желаем вам иметь всегда хорошее здоровье, творческое вдохновение и успех в работе.

Партия «Ишеним» подготовила специальную программу для проведения реформы в области медицины — обучение лучших специалистов, повышение квалификации врачей, социальная защита медицинских работников. Также в рамках нашей партийной программы мы обеспечим граждан города высококачественной медициной с помощью внедрения качественных медицинских технологий для обследования и лечения. В свою очередь, врачей ждет увеличение зарплаты.



Дорогие, врачи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем быть здоровыми, успешными, энергичными медиками, творческого вдохновения, личного счастья и благополучия.

С уважением, партия «Ишеним».

Партия «Ишеним». Уверенные шаги. Развитый город!

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Заказчик: политическая партия «Ишеним». Оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Ишеним» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Арзымбаевой Чынар Кыясовной (свидетельство № 36 от 10.06.2021).