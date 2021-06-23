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Власть

Не верю. Депутат интересуется размером заработной платы главы Нацбанка

Необходимо рассмотреть размер заработной платы председателя Национального банка. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Бактыбек Турускулов.

По его словам, Национальный банк должен быть более открытым.

«Вы закрылись, создали свое государство и ни на что не отвечаете. Какая у вас зарплата?» — спросил депутат у Толкунбека Абдыгулова.

Председатель Нацбанка ответил, что в месяц он получает 120 тысяч сомов.

«Неправда. Вы получаете 400 тысяч сомов. Надо пересмотреть это. Вы все время прикрываетесь президентом», — возмутился депутат.

Отчет об итогах деятельности Нацбанка направлен на голосование.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198631/
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