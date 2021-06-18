Незаконное обогащение. Алмамбет Салиев не считает себя виновным

Бывший заместитель руководителя аппарата президента Алмамбет Салиев не считает себя виновным. Об этом журналистам сообщил адвокат Жыргалбек Бабаев.

По его словам, обвинения в незаконном обогащении несостоятельны.

«Не имеют под собой оснований и обвинения в том, что мой подзащитный якобы давил на кого-то из судей или правоохранительных органов. Ни одного показания на Алмамбета Салиева нет. Следствие ходатайствует об аресте экс-замруководителя аппарата главы государства на два месяца», — сказал Жыргалбек Бабаев.

Напомним, Алмамбет Салиев подозревается в незаконном обогащении. По версии следствия, он, являясь в свое время заместителем руководителя аппарата президента, а также пользуясь покровительством экс-главы государства, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственным интересам.