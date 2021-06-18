15:44
USD 84.64
EUR 101.15
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Незаконное обогащение. Алмамбет Салиев не считает себя виновным

Бывший заместитель руководителя аппарата президента Алмамбет Салиев не считает себя виновным. Об этом журналистам сообщил адвокат Жыргалбек Бабаев.

По его словам, обвинения в незаконном обогащении несостоятельны.

«Не имеют под собой оснований и обвинения в том, что мой подзащитный якобы давил на кого-то из судей или правоохранительных органов. Ни одного показания на Алмамбета Салиева нет. Следствие ходатайствует об аресте экс-замруководителя аппарата главы государства на два месяца», — сказал Жыргалбек Бабаев.

Напомним, Алмамбет Салиев подозревается в незаконном обогащении. По версии следствия, он, являясь в свое время заместителем руководителя аппарата президента, а также пользуясь покровительством экс-главы государства, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственным интересам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198161/
просмотров: 708
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке у здания суда митингуют сторонники Алмамбета Салиева
Задержан экс-замглавы аппарата президента Алмамбет Салиев
В ГКНБ показали имущество начальника Юго-Западной таможни Нурбека Айтмаматова
В Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ
Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на пятерых депутатов парламента
В Генпрокуратуре объяснили, в чем обвиняют Азиза Суракматова
Экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова доставили в суд
Он не сбежит. Илим Карыпбеков просит отпустить экс-мэра под домашний арест
Задержание Азиза Суракматова. ГКНБ показал список имущества экс-мэра Бишкека
В ГКНБ рассказали подробности задержания Азиза Суракматова
Популярные новости
Передумали. В&nbsp;Минэнерго новая идея по&nbsp;повышению тарифов на&nbsp;свет Передумали. В Минэнерго новая идея по повышению тарифов на свет
Улукбек Марипов: Мне тяжело с&nbsp;охраной Улукбек Марипов: Мне тяжело с охраной
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Двух бывших депутатов выпустили из&nbsp;СИЗО ГКНБ Дело «Кумтора». Двух бывших депутатов выпустили из СИЗО ГКНБ
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Бизнес
Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ
Скидки на&nbsp;VIP-номера MegaCom в&nbsp;честь открытия офиса в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall Скидки на VIP-номера MegaCom в честь открытия офиса в ТРЦ Tommi Mall
Евро-2020: Трансляции в&nbsp;O!TV. Группы, таблицы, календарь, результаты в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: Трансляции в O!TV. Группы, таблицы, календарь, результаты в «Мой О!»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Карта VISA с&nbsp;бесплатным годовым обслуживанием и&nbsp;доставкой до&nbsp;дома «Оптима Банк»: Карта VISA с бесплатным годовым обслуживанием и доставкой до дома
18 июня, пятница
15:43
В Бишкеке усилили санитарный контроль в общественном транспорте В Бишкеке усилили санитарный контроль в общественном тр...
15:22
Эксперты: Закон о манипулировании информацией против сказок и шуток
15:20
Закон о манипулировании информацией на руку фейкам и троллям
15:12
Незаконное обогащение. Алмамбет Салиев не считает себя виновным
14:57
Президент Садыр Жапаров ознакомился с деятельностью пункта «Торугарт»