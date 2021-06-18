12:37
USD 84.64
EUR 101.15
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Меру пресечения Асылбеку Жээнбекову рассмотрят 23 июня

В Бишкекском городском суде должны были рассмотреть меру пресечения в отношении депутата парламента Асылбека Жээнбекова.

По словам адвоката Даврана Касымова, судьям несколько раз заявили отвод. В частности, в связи с тем, что в суд не доставили Асылбека Жээнбекова. В итоге процесс был отложен на 23 июня.

Адвокаты считают, что постановление Первомайского районного суда Бишкека вынесено незаконно.

Судебное заседание в отношении Торобая Зулпукарова также перенесено на 23 июня.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198115/
просмотров: 649
Версия для печати
Материалы по теме
СМИ и представителю омбудсмена не разрешили зайти на процесс Асылбека Жээнбекова
В Бишкеке около здания горсуда проходит митинг в поддержку Асылбека Жээнбекова
Братья Жээнбековы подадут иск о защите чести и достоинства повторно
Дело «Кумтора». Сепаратных переговоров Асылбека Жээнбекова не было — адвокат
В Кара-Кульджинском районе проходит мирный марш в поддержку Асылбека Жээнбекова
Аида Касымалиева посетила в СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с достоинством
Дело «Кумтора». Адвокаты подали апелляцию на арест Асылбека Жээнбекова
Асылбеку Жээнбекову не могут быть предъявлены обвинения. Комментарий адвоката
Дело «Кумтора». На что жалуются арестанты, рассказал глава НЦПП
Дело «Кумтора». Дастана Джумабекова вызвали на допрос
Популярные новости
Передумали. В&nbsp;Минэнерго новая идея по&nbsp;повышению тарифов на&nbsp;свет Передумали. В Минэнерго новая идея по повышению тарифов на свет
Улукбек Марипов: Мне тяжело с&nbsp;охраной Улукбек Марипов: Мне тяжело с охраной
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Двух бывших депутатов выпустили из&nbsp;СИЗО ГКНБ Дело «Кумтора». Двух бывших депутатов выпустили из СИЗО ГКНБ
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Бизнес
Скидки на&nbsp;VIP-номера MegaCom в&nbsp;честь открытия офиса в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall Скидки на VIP-номера MegaCom в честь открытия офиса в ТРЦ Tommi Mall
Евро-2020: Трансляции в&nbsp;O!TV. Группы, таблицы, календарь, результаты в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: Трансляции в O!TV. Группы, таблицы, календарь, результаты в «Мой О!»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Карта VISA с&nbsp;бесплатным годовым обслуживанием и&nbsp;доставкой до&nbsp;дома «Оптима Банк»: Карта VISA с бесплатным годовым обслуживанием и доставкой до дома
«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо» «Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»
18 июня, пятница
12:24
Забор вокруг «Белого дома» восстанавливать не будут Забор вокруг «Белого дома» восстанавливать не будут
12:24
Детям, чьи семьи пострадали в Баткене, проводят бесплатные операции на сердце
12:00
Полный безнал. Как мэрия Бишкека срывает электронное билетирование
11:51
Скидки на VIP-номера MegaCom в честь открытия офиса в ТРЦ Tommi Mall
11:39
Дело «Кумтора». Меру пресечения Асылбеку Жээнбекову рассмотрят 23 июня