Дело «Кумтора». Меру пресечения Асылбеку Жээнбекову рассмотрят 23 июня

В Бишкекском городском суде должны были рассмотреть меру пресечения в отношении депутата парламента Асылбека Жээнбекова.

По словам адвоката Даврана Касымова, судьям несколько раз заявили отвод. В частности, в связи с тем, что в суд не доставили Асылбека Жээнбекова. В итоге процесс был отложен на 23 июня.

Адвокаты считают, что постановление Первомайского районного суда Бишкека вынесено незаконно.

Судебное заседание в отношении Торобая Зулпукарова также перенесено на 23 июня.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.