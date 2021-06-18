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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Адвокаты Торобая Зулпукарова заявили отвод судьям

В Бишкекском городском суде рассматривается мера пресечения в отношении депутата парламента Торобая Зулпукарова.

Защита нардепа заявила отвод судьям. По словам адвоката Жыргалбека Бабаева, Торобая Зулпукарова не привезли в суд.

«Мы настаиваем на том, чтобы нашего подзащитного привезли в суд или провели процесс онлайн. Судьи отклонили ходатайство об отводе», — сказал Жыргалбек Бабаев.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198088/
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