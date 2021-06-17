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Власть

Улукбек Марипов пригласил критикующих его депутатов поработать в кабмине

Глава кабинета министров Улукбек Марипов призвал критикующих его депутатов поработать в кабмине. С таким предложением он выступил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Он сначала пригласил в состав правительства депутата Умбеталы Кадыралиева.

«Идемте к нам на работу. Мы выделим вам любую сферу», — сказал Улукбек Марипов.

Депутат не дал положительно ответа, лишь призвав к более активной работе.

После он предложил свою должность депутату Бактыбеку Райымкулову.

«Давайте я сейчас вам освобожу свое место. Вместе пойдем к президенту», — обратился к нардепу глава кабмина.

«Если не сможете работать, то уходите. Сначала вы уйдите с должности», — ответил депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198060/
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