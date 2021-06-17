Смертность на дорогах. В Кыргызстане появится черный список автошкол

В Кыргызстане планируют лишать лицензий не соответствующие нормам автошколы с последующим внесением их в черный список. Такую идею сегодня на совещании в правительстве озвучил премьер-министр Улукбек Марипов.

«Рост числа ДТП во многом происходит по причине выезда водителей на встречную полосу движения и управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Не стоит забывать и о качестве подготовки водителей. Последнюю проверку автошкол провели в 2018 году. Нужно пересмотреть систему и критерии, по которым их проверяют. Автошколы, не соответствующие требованиям, должны быть лишены лицензий навсегда с включением в черный список, — отметил премьер-министр.

Министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева обратила внимание на ежегодное увеличение в республике количества транспортных средств.

«Это существенно влияет на состояние автомобильных дорог местного и республиканского значения. Некоторые участки непригодны для эксплуатации. Там, где необходима капитальная реконструкция, из-за недостатка финансов проводят лишь ямочный ремонт. Это вызывает определенные риски для всех участников дорожного движения», — заявила она.

По итогам совещания, кроме озвученных ранее проблем, поручили ускорить запуск второго этапа проекта «Безопасный город» с установкой камер на автомобильных трассах республиканского значения, в том числе на отрезках дороги Бишкек — Ош и Бишкек — Чолпон-Ата.