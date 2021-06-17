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Власть

Депутата Жогорку Кенеша лишат мандата, если он пропустит 10 заседаний подряд

В Жогорку Кенеше приводят в соответствие с новой Конституцией регламент парламента и Закон «О статусе депутата».

Депутатский корпус сократят до 90 человек и сформируют по мажоритарно-пропорциональной системе: 55 нардепов изберут по партийным спискам и 35 — по одномандатным округам.

Предлагается положение, где депутатом Жогорку Кенеша может быть гражданин КР не моложе 25 лет.

Проект конституционного закона предусматривает приведение в соответствие с положениями Конституции, согласно которым срок полномочий депутата Жогорку Кенеша может быть прекращен в случае досрочного отзыва депутатского мандата и отсутствия депутата в течение одной сессии 10 дней подряд.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198033/
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Депутата Жогорку Кенеша лишат мандата, если он пропустит 10 заседаний подряд