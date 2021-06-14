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Власть

Улукбек Марипов поручил качественно подготовиться к новому учебному году

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов провел совещание по вопросам цифровизации образовательной сферы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Улукбек Марипов отметил, что одним из важнейших направлений деятельности кабмина является цифровизация образовательной сферы, которой необходимо уделить особое внимание. Пандемия коронавирусной инфекции доказала важность принятия мер по повышению качества предоставления образовательных услуг и обеспечения соответствующей инфраструктуры для дистанционного обучения.

«В этом вопросе важно создать все условия для дальнейшего развития цифровизации системы образования», — сказал глава правительства.

На совещании обсуждены меры по вопросам обеспечения школ интернетом, а также функционирование информационных систем в сфере образования. «Сейчас уже внедрены и работают некоторые инновационные решения. В том числе функционирует информационная система управления образованием, электронная запись в школу, электронная очередь в детские сады, «Жаны китеп», электронная библиотека, образовательный портал дистанционного обучения «Санарип Сабак». Кроме того, работает образовательный портал для начальной (1-4-е классы) и средней школы (5-9-е классы), электронная библиотека (lib.kg), автоматизированная система онлайн-зачисления в вузы, открытый образовательный портал для студентов вузов, информационная система (LMS) «Санарип мектеп», электронное лицензирование и аккредитация, автоматизированная система регистрации поступления в зарубежные вузы», — говорится в сообщении.

Министерству образования и науки, ОАО «Кыргызтелеком», Министерству цифрового развития даны поручения по качественной подготовки к началу нового учебного года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197626/
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