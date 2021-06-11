Местную сборку электроавтобусов обещает кабмин, но нет никакой конкретики

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов посетил ряд промышленных предприятий Чуйской области.

По данным пресс-службы кабмина, он ознакомился с деятельностью завода по производству изделий из черных металлов, хромистого чугуна, марганцовой стали и грузовых автоприцепов, соответствующих требованиям международных стандартов.

В ближайшее время завод планирует начать сборочное производство электрических и электрогибридных низкопольных городских автобусов. Улукбек Марипов рекомендовал мэрии Бишкека рассмотреть возможность их закупки.

При этом в правительстве не сообщают, что это завод, где он расположен, есть ли у него название, кому он принадлежит, сколько лет он работает, кто покупает его продукцию, на каких условиях и из чего будет осуществляться сборка электроавтобусов.

Глава кабмина также ознакомился с состоянием нефтеперерабатывающего завода «Джунда», простаивающего с конца 2019-го. Профильным государственным органам поручено оказать содействие в запуске предприятия к сентябрю текущего года.