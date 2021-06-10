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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы в Бишкеке. Состоялось первое заседание штаба

В столичной мэрии состоялось первое заседание городского штаба по оказанию содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии (БТИК) и участковым избирательным комиссиям (УИК). Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в заседании приняли участие и. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов, председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, вице-мэры столицы и руководители городских служб, структурных подразделений.

«Обсуждены организационные вопросы материально-технического обеспечения при подготовке и проведении повторных выборов депутатов Бишкекского городского кенеша, которые намечены на 11 июля», — отметили в пресс-службе.

В четырех районах города созданы районные штабы и 228 избирательных участков: в Ленинском районе — 62 УИК, Октябрьском — 59, Первомайском — 49,​ Свердловском — 58.

Главам районных акимиатов поручено снабдить участки необходимой мебелью, оргтехникой, генераторами и другими необходимыми средствами, а также обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан на каждом избирательном участке.

Бактыбек Кудайбергенов предупредил акимов, руководителей территориальных, структурных подразделений и хозяйствующих субъектов о недопущении вмешательства в повторные выборы депутатов БГК. Он отметил, что выборы должны пройти прозрачно и без административного ресурса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197242/
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