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Власть
Сюжет: Безопасный город

Увеличить штраф за вождение в пьяном виде предлагает депутат

Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают проект закона, предусматривающий снижение штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов сообщил, что на сегодня самые высокие штрафы предусматриваются за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии — 17,5 тысячи сомов для физических лиц, 55 тысяч — для юридических. «Число пьяных водителей не снизилось. По сравнению с 2019 и 2020 годами даже увеличение наблюдается», — сказал он.

Нардеп Эмиль Токтошев отметил, что за такое правонарушение нужно увеличить сумму штрафа до 40 тысяч сомов. Заместитель начальника ГУОБДД заявил, что сейчас разрабатывается новый кодекс о нарушениях и предложения депутатов будут учтены.

Народный избранник также отметил, что приложение, показывающее штрафы, работает со сбоями. В частности, по его словам, сообщения о штрафах приходят не вовремя. «Компания «Вега» миллионы вложила в камеры видеофиксации. Почему бы и приложение им не разработать? Сейчас все в телефоне смотрят штрафы по приложению», — сказал Эмиль Токтошев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197203/
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