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Власть

Визит Садыра Жапарова в Турцию. Состав делегации Кыргызстана

Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Турецкую Республику, сообщает пресс-служба президента.

В рамках визита он проведет двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы двух государств обсудят двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в пятом заседании Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

В рамках официального визита ожидается встреча со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Глава государства также примет участие в работе кыргызско-турецкого бизнес-форума.

Кроме того, Садыр Жапаров встретится с гражданами КР, студентами и представителями диаспор, общественных объединений и организаций, работающих в Турции.

В составе делегации Кыргызской Республики:

  • супруга президента Айгуль Жапарова;
  • министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
  • руководитель администрации президента Суйунбек Касмамбетов;
  • заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;
  • заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Кубанычбек Омуралиев;
  • министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;
  • министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;
  • министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;
  • заместитель министра обороны Алмазбек Карасартов;
  • заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Азамат Мукашев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196925/
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