Визит Садыра Жапарова в Турцию. Состав делегации Кыргызстана

Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Турецкую Республику, сообщает пресс-служба президента.

В рамках визита он проведет двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы двух государств обсудят двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в пятом заседании Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

В рамках официального визита ожидается встреча со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Глава государства также примет участие в работе кыргызско-турецкого бизнес-форума.

Кроме того, Садыр Жапаров встретится с гражданами КР, студентами и представителями диаспор, общественных объединений и организаций, работающих в Турции.

В составе делегации Кыргызской Республики: