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Власть

Кто станет мэром Балыкчи: два человека претендуют на пост

Два депутата городского кенеша выдвинули свои кандидатуры на пост мэра Балыкчи.

По данным аппарата кенеша, претендентами стали Талантбек Мергенбаев (фракция «Табылга») и Аманат Сыдыков (фракция «Онугуу-Прогресс»).

Талантбеку Мергенбаеву 36 лет. Он баллотировался в кенеш от партии «Ыйман нуру», работал ранее в УКС мэрии Бишкека.

Аманату Сыдыкову 32 года. Женат, отец троих детей. Образование высшее, частный предприниматель. Был депутатом Балыкчинского городского кенеша предыдущего созыва так же от «Онугуу-Прогресс».

Оба уроженцы Балыкчи.

Выборы пройдут 7 июня в 10.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195967/
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