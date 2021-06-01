В парламенте хотят опять поменять закон о госзакупках

Депутат парламента Улугбек Ормонов предлагает внести поправки в Закон «О госзакупках».

По его словам, изменения нужны, чтобы устранить коллизию.

Автор подчеркнул: следует предусмотреть методы отбора консультационных услуг и упростить сам процесс госзакупок.

В частности, предлагается дополнить перечень методов государственных закупок. К примеру, ввести котировки. Они будут использоваться при приобретении товаров с установленными стандартами качества и на сумму менее максимальной пороговой.

Улугбек Ормонов также отметил, что в инициируемом им документе установлен специальный порядок проведения закупок государственными компаниями, соответствующий рыночным условиям. Он считает, что действующий закон осложнен административными процедурами и строго установленными сроками в проведении закупок. Это не позволяет акционерным обществам с государственной долей участия оперативно решать свои вопросы о закупках.

«На сегодня хозяйственные общества без государственной доли, функционирующие наряду с госкомпаниями, не закупают товары и услуги в соответствии с Законом «О государственных закупках», что определенным образом дает им преимущество над компаниями с госдолей», — заметил парламентарий.

Он добавил, что поэтому следует ограничить размер задолженности поставщиков по налогам, страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам, не позволяющий им участвовать в государственных закупках.