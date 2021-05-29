Садыр Жапаров поздравил военнослужащих с профессиональным праздником — Днем Вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что Вооруженные силы Кыргызстана готовы полностью пресечь любые действия, направленные против территориальной целостности страны, отразить внешние угрозы.

На ваших плечах лежит большая ответственность, именно поэтому нам необходимо наращивать военную мощь Вооруженных сил для надежной защиты независимости, территориальной целостности и конституционного строя государства. Садыр Жапаров

По словам Садыра Жапарова, необходимо акцентировать внимание на двух направлениях: организовать армию по принципу специальных подразделений, полностью подготовленных и технологически оснащенных для ведения боевых действий в горных условиях, а также перейти к созданию народных дружин, что обеспечит высокий уровень мобилизационной готовности населения, проживающего в приграничных районах, возможность сосредоточить значительные силы против военных угроз и нападений.

«Одной из важнейших и приоритетных задач государства является гарантированное и полное социальное обеспечение военнослужащих для поднятия социального статуса профессиональных военных. Эта мера будет способствовать повышению уровня и качества жизни военнослужащих. Государство приложит все усилия для дальнейшего укрепления боевой мощи Вооруженных сил», — сказал он.

Садыр Жапаров особо отметил работу ветеранских организаций, деятельность которых направлена на военно-патриотическое воспитание молодежи. «Уважаемые ветераны! Именно на вас равняются молодые офицеры, сержанты и солдаты. Мы бесконечно благодарны вам за вашу большую работу, опыт и терпение», — добавил он.

«Защита Родины — привилегия и обязанность настоящих мужчин. Благодаря вашему ратному труду мы чувствуем себя защищенными и уверены в завтрашнем дне. Благодарю вас за службу», — сказал глава государства.