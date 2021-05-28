Глава Минкульта обсудил ремонт театра в городе Ош с послом Узбекистана

Глава Минкульта обсудил ремонт Ошского узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура с послом Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По ее данным, накануне состоялась встреча министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрата Иманалиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Кыргызстане Хуршидом Мирзахидовым.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в областях культуры, спорта и молодежи, отметив важность реализации ранее достигнутых в ходе визита главы государства в Республику Узбекистан договоренностей.

В частности по проведению Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане, по квотам для обучения талантливой кыргызской молодежи по востребованным направлениям в вузах культуры и искусства соседней страны, ремонту Ошского узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура, проведению совместных мероприятий, посвященных 30-летию независимости двух государств.