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Власть

Глава Минкульта обсудил ремонт театра в городе Ош с послом Узбекистана

Глава Минкульта обсудил ремонт Ошского узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура с послом Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По ее данным, накануне состоялась встреча министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрата Иманалиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Кыргызстане Хуршидом Мирзахидовым.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в областях культуры, спорта и молодежи, отметив важность реализации ранее достигнутых в ходе визита главы государства в Республику Узбекистан договоренностей.

В частности по проведению Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане, по квотам для обучения талантливой кыргызской молодежи по востребованным направлениям в вузах культуры и искусства соседней страны, ремонту Ошского узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура, проведению совместных мероприятий, посвященных 30-летию независимости двух государств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195558/
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