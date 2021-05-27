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Власть

100 домов для баткенцев построит Турция, еще 36 — бизнесмены. Что делает кабмин?

Сожженные дома в Баткене восстановят за счет средств правительства Турции. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Шайлообек Атазов.

По его словам, Турция намерена построить 100 домов в Баткенской области.

«Если Турция строит 100 домов, что делает правительство?» — спросил нардеп.

Чиновники проинформировали, что кабмин построит социальные объекты.

Отметим, ранее сообщалось, что 36 домов для семей погибших во время конфликта в Баткене построят местные бизнесмены.

В результате приграничного конфликта на территории Лейлекского и Баткенского районов полностью разрушены 136 домов. Пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/195462/
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