Сожженные дома в Баткене восстановят за счет средств правительства Турции. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Шайлообек Атазов.
По его словам, Турция намерена построить 100 домов в Баткенской области.
«Если Турция строит 100 домов, что делает правительство?» — спросил нардеп.
Чиновники проинформировали, что кабмин построит социальные объекты.
Отметим, ранее сообщалось, что 36 домов для семей погибших во время конфликта в Баткене построят местные бизнесмены.
В результате приграничного конфликта на территории Лейлекского и Баткенского районов полностью разрушены 136 домов. Пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.