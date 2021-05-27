Сожженные дома в Баткене восстановят за счет средств правительства Турции. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Шайлообек Атазов.

По его словам, Турция намерена построить 100 домов в Баткенской области.

«Если Турция строит 100 домов, что делает правительство?» — спросил нардеп.

Чиновники проинформировали, что кабмин построит социальные объекты.

Отметим, ранее сообщалось, что 36 домов для семей погибших во время конфликта в Баткене построят местные бизнесмены.