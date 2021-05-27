Он не сбежит. Илим Карыпбеков просит отпустить экс-мэра под домашний арест

Кандидат в депутаты Бишкекского горкенеша от НДПК Илим Карыпбеков на своей странице в Facebook сделал видеообращение к президенту страны Садыру Жапарову с просьбой отпустить экс-мэра столицы Азиза Суракматова под домашний арест.

По его словам, НДПК готовится к перевыборам и многие вопросы, в том числе список кандидатов, обсуждаются внутри партии. Азиз Суракматов остается руководителем штаба партии.

«Азиз Суракматов до этого не скрывался и впредь не будет. Мы верим, что этот человек в рамках закона сможет доказать свою невиновность. Поэтому я прошу изменить ему меру пресечения и отпустить под домашний арест», — сказал Илим Карыпбеков.

Азиз Суракматов был задержан накануне. Его подозревают в незаконном обогащении.