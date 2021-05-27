Наградить посмертно погибших в приграничном конфликте военных предлагают в ЖК

Депутат парламента Тазабек Икрамов предлагает посмертно наградить военнослужащих, противостоявших военной агрессии Таджикистана в последнем приграничном конфликте.

По его словам, представителей силовых структур, защищавших родину во время военного конфликта, надо мотивировать.

«Предлагаю троих военных, погибших при защите водозабора «Головной», посмертно наградить орденом «Эл баатыры». А остальным участникам защиты страны вручить медаль «Данк», — сказал Тазабек Икрамов.

Он также предлагает открыть в Баткене филиал военного училища имени Даира Асанова.

Напомним, во время вооруженного конфликта в Баткене погибли заместитель начальника спецподразделения Нарынского погранотряда 29-летний Эсентур Кубанычбеков, командир погранотряда специального назначения «Бору» 28-летний Нурсултан Манасбек уулу и 29-летний прапорщик Бекзат Юлдашев.