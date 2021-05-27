Президент Кыргызстана с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 27-29 мая с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, глава государства проведет встречи с жителями приграничных сел, непосредственно на месте ознакомится с ситуацией в целях ускорения процесса по делимитации и демаркации участков государственной границы.

Напомним, в последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.