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Власть

Президент Кыргызстана с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 27-29 мая с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, глава государства проведет встречи с жителями приграничных сел, непосредственно на месте ознакомится с ситуацией в целях ускорения процесса по делимитации и демаркации участков государственной границы.

Напомним, в последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195328/
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