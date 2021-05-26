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Власть

В Кыргызстане разработали цифровую платформу «Смарт бажы»

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов ознакомился с проектом цифровой платформы «Смарт бажы». Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Заместитель председателя Таможенной службы Кубанычбек Шатемиров отметил, что единая цифровая платформа позволит создать благоприятные условия для субъектов внешнеэкономической деятельности, а также повысит качество таможенного регулирования, в том числе поспособствует увеличению инвестиций в экономику страны. Представлена дорожная карта по реализации проекта «Смарт бажы» на 2021-2022 годы.

Над созданием платформы будут работать местные IT-компании.

Улукбек Марипов поддержал скорейшее начало работ над созданием новой цифровой платформы, а также отметил, что процесс внедрения необходимо взять на особый контроль.

«Необходимо максимально проработать все риски. Все важные недочеты должны быть выявлены в ходе разработки, а не после введения ее в эксплуатацию», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195301/
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