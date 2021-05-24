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Власть

Камчыбек Ташиев принял митингующих у здания ГКНБ

В Бишкеке около здания ГКНБ сегодня прошла акция протеста. Митингующие хотели, чтобы глава ведомства Камчыбек Ташиев принял их.

Как сообщает пресс-центр ведомства, Камчыбек Ташиев принял участника акции Мухтара Шарипова. Он рассказал главе ГКНБ о незаконных действиях (бездействии) со стороны адвокатов, экспертов, прокуроров и судей в отношении как простых граждан, так и лиц, в отношении которых ведется следствие или судебные тяжбы.

Камчыбек Ташиев, выслушав всех участников протеста, пояснил им, что органы национальной безопасности рассмотрят каждое обращение заявителей в соответствии с компетенцией ГКНБ и в рамках закона. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/195037/
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