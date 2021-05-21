Нурсултан Назарбаев: Есть силы, которые не хотят сотрудничества в регионе ЕАЭС

«Есть силы, которые не хотят тесного сотрудничества в нашем регионе», — заявил сегодня первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего евразийского экономического совета.

По его словам, прошло семь лет с момента подписания договора о ЕАЭС. Союз стал единым рынком для стабильного развития экономик стран. За этот период показатели торговли выросли на 23 процента, а объем торговли в 2020 году между странами ЕАЭС составил 55 миллиардов долларов.

«И это в условиях кризиса — мы можем добиться лучших результатов. Пандемия стала испытанием для нас. Вопросы безопасности вышли на первый план: цифровой, финансовой, продовольственной. Некоторые страны начинают замыкаться в себе, есть ухудшение торговли, рост барьеров. Мы прошли проверку как сложностями глобального характера, так и местного», — отметил Нурсултан Назарбаев.

Первый президент Казахстана добавил, что странам ЕАЭС надо уделить внимание социальной инфраструктуре.

Нужен прогресс на лекарственном рынке, на рынке продовольственной безопасности во избежание дефицита продуктов.

Он также обратил внимание на роль внешних связей в вопросе продовольствия.

«У нас есть ресурсы, главное — правильно все распределить. Нужны внешние связи — торговый мост между евразийской, азиатской и европейской частями. Весь мир сейчас занимается зеленой экономикой, нам тоже надо обмениваться опытом. Надо продолжить работу по устранению барьеров. В этих условиях нам надо еще больше интеграции и взаимопонимания», — заключил Нурсултан Назарбаев.