Визит Садыра Жапарова в Россию. Что будут обсуждать президенты: мнение эксперта

Лидер Российской Федерации Владимир Путин 18 мая на церемонии вручения верительных грамот сообщил, что встретится с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Сочи. Это будет вторая за три месяца встреча глав двух дружественных государств — она запланирована на 24 мая. О повестке дня пока ничего неизвестно. Эксперт Денис Бердаков рассказал 24.kg, какие вопросы могут стать главными темами для обсуждения.

«Укрепляются отношения стратегического партнерства и союзничества с Киргизией. Наши страны объединяют страницы совместной истории. Мы испытываем взаимное доверие и уважение друг к другу. РФ и Киргизская Республика успешно взаимодействуют в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях. Сообща содействуем развитию евразийской интеграции. Проведем предметный разговор по всем этим темам в ходе предстоящей встречи с президентом Садыром Жапаровым 24 мая в Сочи», — сказал Владимир Путин 18 мая.

По словам Дениса Бердакова, визит будет второй встречей глав двух государств за неполные три месяца.

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«Первый визит Садыра Жапарова состоялся в Москве и был проведен на высоком официальном уровне со всеми полагающимися почестями. По сути, это был, вообще, первый зарубежный визит Жапарова в ранге президента, которым, как это принято в мировой практике, показывается основной внешнеполитический курс страны», — сказал он.

Эксперт напомнил, что на первой встрече с Владимиром Путиным Садыр Жапаров заявил, что укрепление тесного социально-экономического и военно-политического сотрудничества по таким линиям, как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ, является приоритетом для Кыргызстана, который очень тесно исторически, культурно, через семейные связи, экономику и инфраструктуру, а также рынки сбыта связан с Российской Федерацией.

«Еще в конце февраля президентами двух стран было обозначено, что последние несколько лет до этого отношения Кыргызстана и России стагнировали в деталях, не было конкретных проектов, договоренностей, той повестки, которая наполняется качеством и масштабом реализуемых проектов и наполняет качеством жизнь граждан. Тогда было решено скоординировать свою работу в этом направлении», — отметил собеседник.

По его словам, потом состоялся запуск золотоизвлекательной фабрики на руднике «Джеруй», в котором Владимир Путин принял участие по видеосвязи, что довольно редкий случай.

«Это показывает высокий уровень внимания и заинтересованности обеих сторон в развитии крупных взаимовыгодных экономических проектов», — сказал Денис Бердаков.

Он считает «очень символичным то, что второй визит Садыра Жапарова в РФ пройдет именно в Сочи в резиденции Путина, где тот принимает близких ему президентов».

По мнению эксперта, это говорит о том, что между нашими странами продолжают оставаться тесные рабочие отношения.

Особенность предстоящего визита в том, что он происходит после целого ряда событий. Это и враждебная агрессия со стороны Таджикистана, и неразбериха на границе, и звонок Путина Жапарову. Как итог — приглашение президента Кыргызстана в Сочи.

«Судя по формату визита, скорее всего, много времени будет уделено развитию конкретных проектов. За последние две недели Бишкек посетил ряд российских делегаций, в том числе компании «КамАЗ» и других крупных холдингов, которые во исполнение указа президента России и в сотрудничестве с властями Кыргызстана налаживают конкретное производство, способное усилить военную, промышленную, торговую, сельскохозяйственную кооперацию, поднять уровень жизни. Это важно и взаимовыгодно для обеих стран в условиях кризиса и роста цен на все продукты питания», — заметил Денис Бердаков.

По его мнению, скорее всего, будет обсуждена ситуация по границам Кыргызстана, так как все понимают, что делимитированная и демаркированная граница крайне важна не только нашей республике, но и России. Ведь наша граница — это и налоговая, и таможенная граница ЕАЭС. И то, что у нас нет границы с Таджикистаном, — это дыра в границе ЕАЭС, что не может устраивать Москву.

«Возможно, будут обсуждены меры дальнейшей детальной поддержки в разрезе конкретных холдингов — «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Ростех», которые имеют широкие инвестиционные программы. И им нужны здесь конкретные инвестиционные проекты, которые, если кыргызская сторона предложит, будут реализованы. Отдельно будет обсуждаться вопрос гуманитарного сотрудничества. По итогам визита министра просвещения РФ в КР были заключены договоренности на строительство ряда школ с углубленным изучением русского языка в регионах Кыргызстана. Это масштабное продвижение русского языка и культуры, которому российское руководство уделяет много внимания и которое является хорошим примером для многих стран. Потому что все понимают: экономика — это хорошо, но если люди не говорят на одном языке, очень сложно налаживать бизнес-связи. То есть должно быть единое культурное, информационное пространство, которое, скорее всего, также будет обсуждаться двумя президентами», — резюмировал Денис Бердаков.