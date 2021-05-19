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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация в Чон-Алае. Погранслужба прокомментировала опасения депутата

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ГКНБ.

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Уточняется, что пограничным ведомством республики принимаются необходимые меры по обеспечению пограничной безопасности, активизирована работа аппарата погранпредставителей, проводятся мероприятия по недопущению инцидентов на госгранице и их деэскалации.

«Обстановка в приграничных районах мониторится и анализируется, реализуется ряд оперативных мероприятий и постоянно отрабатывается механизм взаимодействия с другими госструктурами. Погранслужба ГКНБ располагает достаточными силами и средствами для оперативного и адекватного реагирования на любое обострение обстановки на границе», — сообщили в Погранслужбе.

В ведомстве обратили внимание на недопустимость заявлений, способствующих нагнетанию ситуации на границе, тем более в период стабилизации обстановки на кыргызско-таджикском участке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194520/
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