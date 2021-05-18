Изменение законов. Вице-спикер заступилась за разработчиков действующих кодексов

В интернете идут нападки на разработчиков действующего уголовного законодательства. Об этом в ходе круглого стола заявила вице-спикер парламента Аида Касымалиева.

По ее словам, в социальных сетях говорится, что разработчики кодексов 2017 года использовали деньги Запада и ничего при этом не сделали.

«Я считаю, что подобные вбросы специально делаются. Люди хотят, чтобы обсуждение кодексов проходило в эмоциональном русле, не было профессионального обсуждения. Если есть недостатки, необходимо все обсудить и исправить их», — сказала Аида Касымалиева.

В Кыргызстане вносятся поправки в уголовное законодательство. Инициатором выступает Генеральная прокуратура. Предполагается убрать Кодекс о проступках и оставить четыре — Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный и Административный кодекс о правонарушениях.