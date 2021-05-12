23:42
USD 84.74
EUR 103.06
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Судиться не собирается. Нариман Тюлеев о решении Бишкекской ТИК

Лидер политической партии «Ак Бата» прокомментировал решение Бишкекской ТИК о признании недействительными итогов выборов в БГК.

По словам Наримана Тюлеева, территориальная избирательная комиссия Бишкека сняла политическую партию «Эмгек» за многочисленные доказанные нарушения на местных выборах, что он полностью поддерживает. «Все мы были свидетелями, что прошедшие выборы стали одними из самых грязных в истории нашей страны. Нарушений от партии базаркомов была тьма, и вот, наконец, справедливость и верховенство закона восторжествовали», — сказал Нариман Тюлеев.

Однако он не согласен с тем, что ТИК Бишкека отстранила от получения мандатов депутатов БГК и партию «Ак Бата». «Мы пострадали «благодаря» медвежьей услуге агитаторов. Но раз органам так видней — мы признаем, что наши агитаторы нарушили закон», — отметил Нариман Тюлеев.

Он заявил, что судиться не собирается.

Нариман Тюлеев считает, что снимать партию «Ак Бата» было и необязательно. Между тем политорганизация готова к повторным выборам.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Сегодня БТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193882/
просмотров: 651
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекская ТИК признала итоги выборов депутатов БГК недействительными
Итоги выборов. Голоса, отданные за «Ак Бату», ТИК признала недействительными
Итоги выборов. Бишкекская ТИК отменила регистрацию списка партии «Эмгек»
Бишкекская ТИК признала недействительными итоги выборов на 23 участках
ЦИК признала недействительными итоги выборов депутатов Ошского горкенеша
Рабочая группа ЦИК рекомендует отменить итоги выборов в Ошский горкенеш
Итоги выборов в Бишкеке подведут до 17 мая
Еще четыре партии требуют провести в Бишкеке перевыборы в городской кенеш
Итоги выборов депутатов горкенеша в Токмаке отменены. Суд поддержал решение ЦИК
Скандал с НДПК. В Верховном суде дали пояснения по вынесенному решению
Популярные новости
Садыр Жапаров и&nbsp;Владимир Путин обсудили конфликт на&nbsp;границе Садыр Жапаров и Владимир Путин обсудили конфликт на границе
Владимир Путин и&nbsp;Эмомали Рахмон обсудили приграничный конфликт с&nbsp;Кыргызстаном Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили приграничный конфликт с Кыргызстаном
100 дней у&nbsp;власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова 100 дней у власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова
Садыра Жапарова просят помочь: книжный магазин &laquo;Раритет&raquo; под угрозой закрытия Садыра Жапарова просят помочь: книжный магазин «Раритет» под угрозой закрытия
Бизнес
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
12 мая, среда
23:39
Ни канализации, ни дороги. Бишкекчане просят заасфальтировать улицу Тулебердиева Ни канализации, ни дороги. Бишкекчане просят заасфальти...
23:17
Разработана геоэлектрическая модель озера Сон-Куль
22:58
На Эвересте появится антиковидная разделительная линия
22:55
Судиться не собирается. Нариман Тюлеев о решении Бишкекской ТИК
22:45
ВОЗ предупреждает о росте детского ожирения из-за пандемии