Судиться не собирается. Нариман Тюлеев о решении Бишкекской ТИК

Лидер политической партии «Ак Бата» прокомментировал решение Бишкекской ТИК о признании недействительными итогов выборов в БГК.

По словам Наримана Тюлеева, территориальная избирательная комиссия Бишкека сняла политическую партию «Эмгек» за многочисленные доказанные нарушения на местных выборах, что он полностью поддерживает. «Все мы были свидетелями, что прошедшие выборы стали одними из самых грязных в истории нашей страны. Нарушений от партии базаркомов была тьма, и вот, наконец, справедливость и верховенство закона восторжествовали», — сказал Нариман Тюлеев.

Однако он не согласен с тем, что ТИК Бишкека отстранила от получения мандатов депутатов БГК и партию «Ак Бата». «Мы пострадали «благодаря» медвежьей услуге агитаторов. Но раз органам так видней — мы признаем, что наши агитаторы нарушили закон», — отметил Нариман Тюлеев.

Он заявил, что судиться не собирается.

Нариман Тюлеев считает, что снимать партию «Ак Бата» было и необязательно. Между тем политорганизация готова к повторным выборам.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Сегодня БТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.