Цифра дня. 67,1 миллиона сомов поступило на счет помощи баткенцам

На 10 мая на счет в помощь пострадавшим баткенцам перечислено более 67 миллионов сомов. Такие данные отражает специальный ресурс, созданный Министерством экономики и финансов для отслеживания пожертвований.

Сбор денежных средств осуществляется на специальные счета аппарата полномочного представителя правительства в Баткенской области, Министерства чрезвычайных ситуаций и мэрии Бишкека.

На 10 мая на счет полномочного представителя правительства в Баткенской области поступило 59 миллионов 876 тысяч 820 сомов.

На счет МЧС — 1 миллион 956 тысяч 989 сомов.

На счет мэрии столицы — 5 миллионов 308 тысяч 110 сомов.

Отметим, все желающие могут на добровольной основе перечислить денежные средства для оказания поддержки жителям Баткенской области на нижеуказанные счета.

Реквизиты счета в национальной валюте (сомах)

в ОАО «РСК Банк»

БИК 129001

Р/с 1299004130020145 ЦК МФ КР

Реквизиты мультивалютного счета в иностранной валюте (в долларах США):

Beneficiary Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic

Beneficiary account № 1013350100590106