Цифра дня. 67,1 миллиона сомов поступило на счет помощи баткенцам

На 10 мая на счет в помощь пострадавшим баткенцам перечислено более 67 миллионов сомов. Такие данные отражает специальный ресурс, созданный Министерством экономики и финансов для отслеживания пожертвований.
Сбор денежных средств осуществляется на специальные счета аппарата полномочного представителя правительства в Баткенской области, Министерства чрезвычайных ситуаций и мэрии Бишкека.
На 10 мая на счет полномочного представителя правительства в Баткенской области поступило 59 миллионов 876 тысяч 820 сомов.
На счет МЧС — 1 миллион 956 тысяч 989 сомов.
На счет мэрии столицы — 5 миллионов 308 тысяч 110 сомов.
Отметим, все желающие могут на добровольной основе перечислить денежные средства для оказания поддержки жителям Баткенской области на нижеуказанные счета.
Реквизиты счета в национальной валюте (сомах)
Банк получатель: Баткенское территориальное управление
БИК 440001;
ИНН 01312199910086
Номер счета № 4409021103005073 «Аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области»
Код платежа 14411100 — «Текущая помощь».
Реквизиты счета в национальной валюте (сомах)
в ОАО «Айыл Банк»
Получатель: ЦК МЭФКР
Банк получатель: ОАО «Айыл Банк» ИНН 01803199710084
БИК 135001
Номер счета № 1352119929762602 «Транзитный счет ЦК МЭФКР для оказания помощи населению, пострадавших в Баткенских событиях апрель 2021г. (в сомах)»
Код платежа 14411100 — «Текущая помощь»
Реквизиты счета в национальной валюте (сомах)
в ОАО «РСК Банк»
БИК 129001
Р/с 1299004130020145 ЦК МФ КР
Реквизиты мультивалютного счета в иностранной валюте (в долларах США):
Beneficiary Central Treasury of the Ministry of Finance of the
Beneficiary account № 1013350100590106
В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.