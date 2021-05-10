Цифра дня. 67,1 миллиона сомов поступило на счет помощи баткенцам

На 10 мая на счет в помощь пострадавшим баткенцам перечислено более 67 миллионов сомов. Такие данные отражает специальный ресурс, созданный Министерством экономики и финансов для отслеживания пожертвований.

Сбор денежных средств осуществляется на специальные счета аппарата полномочного представителя правительства в Баткенской области, Министерства чрезвычайных ситуаций и мэрии Бишкека.

На 10 мая на счет полномочного представителя правительства в Баткенской области поступило 59 миллионов 876 тысяч 820 сомов.

На счет МЧС — 1 миллион 956 тысяч 989 сомов.

На счет мэрии столицы — 5 миллионов 308 тысяч 110 сомов.

Фото скриншот. batken.okmot.kg

Отметим, все желающие могут на добровольной основе перечислить денежные средства для оказания поддержки жителям Баткенской области на нижеуказанные счета.

1 Реквизиты счета в национальной валюте (сомах) Банк получатель: Баткенское территориальное управление БИК 440001; ИНН 01312199910086 Номер счета № 4409021103005073 «Аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области» Код платежа 14411100 — «Текущая помощь».

2 Реквизиты счета в национальной валюте (сомах) в ОАО «Айыл Банк» Получатель: ЦК МЭФКР Банк получатель: ОАО «Айыл Банк» ИНН 01803199710084 БИК 135001 Номер счета № 1352119929762602 «Транзитный счет ЦК МЭФКР для оказания помощи населению, пострадавших в Баткенских событиях апрель 2021г. (в сомах)» Код платежа 14411100 — «Текущая помощь»

3 Реквизиты счета в национальной валюте (сомах) в ОАО «РСК Банк» БИК 129001 Р/с 1299004130020145 ЦК МФ КР Реквизиты мультивалютного счета в иностранной валюте (в долларах США): Beneficiary Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic Beneficiary account № 1013350100590106

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.