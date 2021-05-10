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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Цифра дня. 67,1 миллиона сомов поступило на счет помощи баткенцам

На 10 мая на счет в помощь пострадавшим баткенцам перечислено более 67 миллионов сомов. Такие данные отражает специальный ресурс, созданный Министерством экономики и финансов для отслеживания пожертвований.

Сбор денежных средств осуществляется на специальные счета аппарата полномочного представителя правительства в Баткенской области, Министерства чрезвычайных ситуаций и мэрии Бишкека.

На 10 мая на счет полномочного представителя правительства в Баткенской области поступило 59 миллионов 876 тысяч 820 сомов.

На счет МЧС — 1 миллион 956 тысяч 989 сомов.

На счет мэрии столицы — 5 миллионов 308 тысяч 110 сомов.

скриншот
Фото скриншот. batken.okmot.kg

Отметим, все желающие могут на добровольной основе перечислить денежные средства для оказания поддержки жителям Баткенской области на нижеуказанные счета.

1

Реквизиты счета в национальной валюте (сомах)

Банк получатель: Баткенское территориальное управление

БИК 440001;

ИНН 01312199910086

Номер счета № 4409021103005073 «Аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области»

Код платежа 14411100 — «Текущая помощь».

2

Реквизиты счета в национальной валюте (сомах)

в ОАО «Айыл Банк»

Получатель: ЦК МЭФКР

Банк получатель: ОАО «Айыл Банк» ИНН 01803199710084

БИК 135001

Номер счета № 1352119929762602 «Транзитный счет ЦК МЭФКР для оказания помощи населению, пострадавших в Баткенских событиях апрель 2021г. (в сомах)»

Код платежа 14411100 — «Текущая помощь»

3

Реквизиты счета в национальной валюте (сомах)

в ОАО «РСК Банк»

БИК 129001

Р/с 1299004130020145 ЦК МФ КР

Реквизиты мультивалютного счета в иностранной валюте (в долларах США):

Beneficiary Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic

Beneficiary account № 1013350100590106

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193552/
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