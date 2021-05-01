Первым замом секретаря Совбеза стал Мелис Сатыбалдиев

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Мелис Сатыбалдиев назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности.

Отметим, с 26 июня 2006 года Мелис Сатыбалдиев являлся первым заместителем командующего — начальником штаба Национальной гвардии. В 2008-м стал замминистра обороны.

С июля 2011 года командовал возрожденной 8-й гвардейской мотострелковой дивизией имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова в Токмаке. С февраля 2014-го — командующий Национальной гвардией при Министерстве обороны. На этой должности прослужил два года — до мая 2016-го.