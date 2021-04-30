Инцидент на границе. Артем Новиков навестил пострадавших в Баткенской больнице

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков посетил Баткенскую областную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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По ее данным, он совершил обход людей, получивших ранения разной степени тяжести в результате вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской государственной границе.

Артем Новиков подчеркнул, что кабмин проводит комплексную работу по всем направлениям.

«Важно обеспечить должный уход за пострадавшими, в случае необходимости дополнительный медицинский персонал будет направлен из других областей, в том числе из Бишкека. Что касается медикаментов, в настоящее время они в достаточном количестве», — сказал он.

Напомним, что по поручению Садыра Жапарова первый вице-премьер-министр Артем Новиков назначен главой рабочей группы по урегулированию и изучению сложившейся ситуации на кыргызско-таджикской госгранице.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.