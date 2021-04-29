Секретарь Совбеза Кыргызстана находится в Душанбе. Там проходит саммит ОДКБ

Секретари советов безопасности стран ОДКБ встретились в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщают СМИ РТ.

На встрече обсудили вопросы борьбы с угрозами, включая риски, связанные с пандемией COVID-19, острым глобальным социально-экономическим и финансовым кризисом, их влияние на национальную безопасность и экономику, биобезопасность и незаконный оборот наркотиков. Лидер Таджикистана отметил необходимость укрепления и расширения сотрудничества в рамках организации.

Фото пресс-службы президента Таджикистана. Эмомали Рахмон встретился с секретарями советов безопасности стран ОДКБ

Сегодня в Душанбе пройдет заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, в нем примет участие и секретарь Совета безопасности КР Рыскельди Мусаев. 27 апреля в столице Таджикистана прошло заседание Совета министров обороны государств — участников организации, в котором участвовал глава военного ведомства Таалайбек Омуралиев.