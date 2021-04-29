Скандал с НДПК. Глава ТИК Бишкека объяснил, почему вынесено жесткое решение

В административном суде Бишкека рассматривается жалоба НДПК на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов политорганизации и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

По словам главы Бишкекской ТИК Кайрата Маматова, могли бы отстранить кандидатов, нарушивших законодательство и осуществивших подкуп избирателей, но последней каплей стала информация ГКНБ, что один из претендентов на мандаты от НДПК потратил 200-300 тысяч сомов в обход избирательного фонда. «Я понимаю горечь тех кандидатов, кто честно вел борьбу, но их сопартийцы допустили нарушение. Со своей стороны я готов понести полную ответственность за решение ТИК, которое считаю законным», — сказал он.

Ответчики попросили суд отказать заявителям и не удовлетворять их жалобу.

Напомним, на заседании 24 апреля Центризбирком поддержал решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.