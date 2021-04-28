Российско-Кыргызский фонд развития до сих пор не возобновил кредитование. Об этом на заседании парламента сообщил первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

По его словам, ранее российская сторона приняла решение о приостановке кредитования для стабилизации работы фонда в кризисный период.

«Вопросы по возобновлению деятельности фонда будут обсуждаться между правительствами», — сказал Артем Новиков.

Напомним, Российско-Кыргызский фонд развития приостановил работу после октябрьских событий 2020 года. Сейчас он финансирует только проекты, которые были одобрены ранее. Заявки на новые не принимаются.