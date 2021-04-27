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Власть

Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева

Кыргызстан планирует построить водоем у истока реки Козу-Баглан, которая в Таджикистане называется Ходжабокиргон. Таджикская сторона считает, что в таком случае нарушится водоснабжение нескольких районов Согда, поэтому водохранилище должно строиться только по согласованию сторон. Об этом сообщает таджикское издание Asia Plus.

Отметим, что о строительстве водохранилища заявил председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев на встрече с жителями Ошской области. Он сообщил, что ведет переговоры с таджикской стороной.

Глава ГКНБ не назвал сумму предусмотренных на строительство водохранилища средств, но сказал, что деньги уже выделены, проектировщики работают и в следующем году его построят.

Он также сообщил о двух разрабатываемых проектах по водоснабжению Баткенской области — реконструкции Бургандинского канала на реке Сох в Кадамджайском районе и строительстве канала Теке-Секирик на реке Сох в Баткенском районе.

 Эта тема давно обсуждается, но если Кыргызстан хочет довести приграничные конфликты до водных, то у Таджикистана есть достойный ответ.

Из комментария таджикской стороны

«Ранее нам представили проект по созданию водохранилища и попросили участвовать в строительстве. Они не могут поставить заслон течению воды, хотят или не хотят, они это должны согласовывать с нами в соответствии с межгосударственными соглашениями», — сообщил изданию высокопоставленный чиновник в администрации Согдийской области на условиях анонимности.

При этом он сообщил, что на территории Бободжонгафуровского района существует водонасосная станция Кыргызстана, которая берет воду из Кайраккумского водохранилища для орошения земель Лейлекского района.

«То есть соседняя страна хочет создать нам трудности, когда их станция находится на нашей земле и берет воду в нашем водохранилище», — сказал источник.

В управлении мелиорации и ирригации Согдийской области журналисту сообщили, что данная станция соседней страны выкачивает 3-3,5 куба воды в секунду для Лейлекского района.

«Это не первый раз, когда кыргызская сторона хочет построить водохранилище у истока реки Ходжабокиргон. Но переговоры продолжаются: или строим совместно, или неизвестно, чем закончатся эти переговоры. Вопросы строительства водохранилища в приграничных районах должны решаться на уровне межгосударственного соглашения. В соответствии с соглашениями, когда Кыргызстан хочет строить водохранилище, должен согласовывать с нами и учитывать наши интересы», — сообщил заместитель директора управления Халим Ходжиев.

На сегодня стороны используют приток воды Ходжабокиргона совместно.

Но из-за уменьшения притока воды кыргызская сторона берет воды больше, и начаты переговоры в связи с этим.

«Сейчас из этой реки Таджикистан берет 600 литров воды в секунду, это направляется для потребления людьми. Питьевой водой отсюда обеспечиваются жители городов Худжанда и Бустона, джамоата Хистеварз Бободжонгафуровского района, джамоата Точикобод Джабборрасуловского района. Также из реки Ходжабокиргон орошаются 9 тысяч гектаров земли джамоата Овчи-Калъача», — заключил Халим Ходжиев.

Это не первый случай, когда таджикская сторона комментирует заявления сопредседателя межправительственной комиссии по делимитации и демаркации отдельных участков границы.

Ранее экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева, который предложил обменять Ворух в Исфаринском районе Таджикистана на участок в Баткенской области Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191763/
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