Итоги выборов. В БТИК решают, что делать с партиями, не сдавшими отчет

В Бишкекской ТИК решают, что делать с партиями, не сдавшими в срок финансовый отчет. Об этом 24.kg сообщил ее глава Кайрат Маматов.

По его словам, уполномоченные Партии зеленых, «Улуу журт», «Айкол Кыргызстан» должны подготовить все необходимые документы. Отмечается, что отчет нужно было сдать до 21 апреля включительно. Но в законе нет нормы о взыскании для партии, не предоставившей вовремя смету.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.