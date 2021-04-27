ГТС до конца года внедрит систему «Санарип тамга» во всех пунктах пропуска

Таможенная служба до конца года внедрит систему «Санарип тамга» во всех пунктах пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, инновационный проект в пилотном режиме с 11 декабря 2020 года функционирует на базе пункта пропуска «Достук».

Сейчас разрабатывается новый портал предварительного информирования, что позволит участникам внешнеэкономической деятельности предоставлять сведения о товарах и автотранспорте до прибытия на таможенную территорию Кыргызстана.

Планируется также внедрить портал обмена предварительной информацией между государственными контролирующими органами для оперативного принятия решений в отношении перемещаемых товаров по принципу «одна остановка».