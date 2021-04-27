Улукбек Марипов навестил семилетнего Билала с ограниченными возможностями

Премьер-министр Улукбек Марипов навестил семилетнего мальчика с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 24.kg сообщили сотрудники правительства.

Ранее в социальных сетях писали о женщине Сонунбу Сатаровой, которая воспитывает двух детей. Ее восьмилетняя дочь не может пойти в школу из-за бюрократических проволочек, а сын Билал — инвалид с рождения, нуждается в постоянном уходе.

Улукбек Марипов посетил семью не случайно. Пользователи Facebook отмечали его в публикациях и просили оказать поддержку женщине, в одиночку воспитывающей двух детей.

«Каждая мама особенного ребенка должна чувствовать поддержку со стороны государства и общества. Мы должны быть терпимее друг к другу, помогать нуждающимся, проявлять толерантность и уважение. Чувство сопереживания делает нас лучше и сильнее. Пусть ваши дети не болеют, растут умными и каждый радует вас своими успехами!» — сказал глава кабмина.

Улукбек Марипов также решил вопрос обучения в школе дочери Сонунбу Сатаровой, и с 1 сентября она может посещать общеобразовательное учреждение.

Семье Сонунбу Сатаровой передали материальную помощь и сотовый аппарат для занятий восьмилетней дочери женщины.