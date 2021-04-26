Делимитация границы. В Ала-Буке тоже против передачи земли Узбекистану

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встречается с жителями села Кок-Таш Ала-Букинского района. Об этом 24.kg сообщил местный житель Сабырбек Сейдакмат уулу.

По его словам, сельчане выступают против передачи части участка Гавасай Узбекистану.

«Как вы знаете, при определении границы 8 тысяч 200 гектаров из 19 тысяч 200 гектаров земли переходит Узбекистану. Мы против. На этом участке расположено около 200 домов. Где люди будут жить? Почему Кыргызстан не может сохранить свои земли», — сказал Сабырбек Сейдакмат уулу.

Отметим, ранее против передачи 50 гектаров земли выступили жители села Ынтымак Кара-Суйского района, затем жители Узгена вышли на защиту Кемпир-Абадского водохранилища. Камчыбек Ташиев встретился с участниками акции протеста и обещал пересмотреть протокол, подписанный с Узбекистаном в марте 2021 года.