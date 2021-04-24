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Власть

Посол США в Кыргызстане станет помощником Госсекретаря

Президент США Джо Байден намерен выдвинуть посла Соединенных Штатов в Кыргызстане Дональда Лу на должность помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии. Об этом сообщает посольство США в КР.

Уточняется, что Дональд Лу будет возглавлять Бюро по делам Южной и Центральной Азии, в которое входят пять стран Центральной Азии, а также Индия, Пакистан, Афганистан, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш, Мальдивы и Бутан.

Дональд Лу вступил в должность посла США в Кыргызстане 18 сентября 2018 года. До этого он возглавлял диппредставительство США в Албании. Его зарубежные назначения включают службу в качестве заместителя главы миссии в Индии, Азербайджане и Кыргызстане. Он также в течение одного года служил в качестве временного поверенного в делах в посольстве США в Азербайджане. Лу работал над кризисом с Эболой в Западной Африке в качестве заместителя координатора Государственного департамента по борьбе с эпидемией Эболы.

Дональд Лу родом из Хантингтон-Бич, штат Калифорния. Окончил Принстонский университет, получив степени магистра и бакалавра по специальности международные отношения. Говорит на албанском, русском, грузинском, азербайджанском, урду, хинди и западноафриканском языке крио.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191423/
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